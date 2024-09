Si accende la Fira. Sfilate, mostre d’arte musica e giochi. Un paese in festa

Entra nel vivo da stasera un lungo weekend dedicato alla tradizionale ’Fira di sett dulur’ di Russi. Aperta mercoledì con le inaugurazioni delle due mostre fotografiche allestite presso il Municipio, dedicate a ’Nonni, allegrie dei nipoti’ e ’Aspettando Jana, memorie di un saggio di danza’, il centro storico di Russi si è animato con la parata delle associazioni russiane preceduta dalla Banda Città di Russi, che ha sfilato partendo dal campo sportivo di via Pascoli fino in piazza Farini, al termine della quale ha preso il via ’La Fira si veste’, moda e spettacolo a cura delle attività commerciali del territorio. Sempre da mercoledì e per tutti i giorni resteranno aperte le mostre del Centro Paradiso di via Roma, quella di Daniele Cristofori nel vicolo della chiesa ’Facciamoli grandi’ a sostegno della Casa famiglia ’Angeli custodi ed esplorape’, il territorio comunale a bordo di un ApeCamper, visionabile con foto e video presso la Sala Ravaglia in via Cavour 21. Stasera alla biblioteca comunale verrà presentato il libro ’Transatlantica (Romagna & America’; a cura di Eraldo Baldini e Alberto Pagani, mentre sul palco centrale di piazza Farini suonerà l’orchestra La storia di Romagna. Da segnalare tutte le sere alle 21.30 la performance itinerante ’Il cacciatore di sogni’ a cura di Spazio A, che trascina il pubblico partendo da corso Farini lungo le vie del centro esplorando il tema del sogno.

La giornata di domani prenderà il via alle ore 11 con le celebrazioni del 20° anniversario del Gemellaggio con la città di Beaumont, al quale prenderà parte il professor Michele Marchi. Alle 20,30 presso la biblioteca comunale l’ncontro divulgativo ’Uva d’oro: Storia di un vitigno che erano due’; e a seguire la premiazione del concorso omonimo, mentre alle 20,45 in piazza Farini si terrà il raduno delle fruste. In via Garibaldi ci sarà l’esposizione ed esibizioni itineranti ’Le macchine mirabolanti’ a cura di Italento.

Gianni Zampaglione