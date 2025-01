Sì al permesso di soggiorno. Il reato è da codice rosso, ma per il Tar non basta

Era stato condannato per stalking. Oggi si direbbe un reato da codice rosso: ma per i giudici del Tar di Bologna ciò non basta per potere dedurre la sua pericolosità sociale. E così lo straniero in questione - un cameriere trentenne originario dell’Est Europa, da una decina d’anni a Ravenna e difeso dall’avvocato Andrea Maestri - l’ha spuntata contro il ministero dell’Interno. Perché, secondo la sentenza pubblicata nei giorni scorsi, nel provvedimento adottato nei suoi confronti, non si era tenuto conto della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, della modestia della condanna, del percorro di rieducazione per adulti violenti che aveva frequentato, della sua attività come volontario della protezione civile e del suo impegno nella formazione professionale.

La vicenda aveva raggiunto i tavoli della tribunale amministrativo regionale nel 2024 quando la questura prima aveva respinto l’istanza per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo rifiutando allo stesso tempo il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario. E poi la prefettura aveva respinto il ricorso gerarchico. Ciò avrebbe comportato per il trentenne salutare sia l’Italia che il posto di lavoro.

La decisione era arrivata per via di una condanna del 2021 a quattro mesi di reclusione per atti persecutori con divieto di avvicinamento alle vittima. In buona sostanza il giovane non si era rassegnato alla fine della relazione importunando la ex per un certo periodo di tempo. Ne era conseguita una presunzione di pericolosità legata alla "commissione di tale tipologia di reati".

Secondo il ricorso del legale del cameriere, era mancata una "valutazione in concreto" della sua pericolosità. E poi era anticostituzionale l’automatismo secondo cui il permesso di soggiorno dovesse essere negato a fronte di reati ritenuti di particolare allarme sociale e come tali considerati a priori "sintomatici di pericolosità".

Nel complesso una violazione - sempre secondo l’avvocato - della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il collegio, presieduto dal giudice Paolo Carpentieri, ha stabilito che in effetti il ricorso "deve trovare positivo apprezzamento". Del resto il Consiglio di Stato in una sentenza del 2023 ha precisato che "il diniego e la revoca del permesso non possono essere adottati in automatico alla presenza di una condanna penale". Occorre invece un "giudizio di pericolosità" supportato da "adeguata motivazione" nella quale occorre tenere conto di fattori come "durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo".

