Si alza il sipario sulla Stagione dei teatri

Alessandro Haber, Ottavia Piccolo, Franco Branciaroli, Peppino Mazzotta, Giacomo Poretti, Marco Paolini e tanti altri. Ecco i protagonisti della nuova ‘Stagione dei teatri’ che Ravenna Teatro – in collaborazione con l’amministrazione comunale – propone, tra l’Alighieri e il Rasi a Ravenna, 18 spettacoli e 2 eventi speciali, con la consueta possibilità per chi si abbona di affiancare ai sei titoli fissi, due a scelta, per un totale di 8 appuntamenti.

"La profondità oggi più che mai è rivoluzionaria", con le parole del politico-intellettuale pacifista Alexander Langer è iniziata, ieri mattina, la presentazione pubblica del cartellone. "Andremo a scavare per interpretare il nostro tempo – affermano i co-direttori Marcella Nonni e Alessandro Argnani –. E lo faremo in una sorta di viaggio che spazia tra la tradizione e la contemporaneità, tra parola e danza, visioni e identità, memoria e storia, giustizia e disobbedienza, società e lavoro. Per noi la ‘Stagione dei teatri’ è una creazione che mette al centro l’opera d’arte come salvezza, il teatro è prima di tutto confronto tra essere umani, una lunga ‘semina’ in tempi in cui il ‘buio’ è sempre più diffuso".

Non è mancato il riferimento al recente taglio di 7 punti sul dato di giudizio qualitativo da parte del ministero della Cultura. "Da un anno all’altro siamo stati fortemente penalizzati – spiegano –. Non era mai accaduto prima d’ora e non siamo gli unici. Per noi essere un teatro pubblico significa dare spazio al fragile, non al consenso che non è nostra responsabilità, il contributo pubblico non serve per fare cassetta". Guardando alla stagione, che ha un albero per manifesto con immagini di vari fotografi da Guido Guidi a Cesare Fabbri, tutti i sei spettacoli fissi sono previsti al teatro Alighieri. Dal 4 al 7 dicembre, sarà la prima volta di ‘Sior Todero Brontolon’, un classico di Carlo Goldoni, interpretato da Franco Branciaroli, uno dei più grandi interpreti del panorama italiana. A raccontare la storia del matematico Alan Turing in ‘Enigma’, dal 15 al 18 gennaio’, sarà Mazzotta, attore di teatro che ha acquisito popolarità grazie alla serie del commissario Montalbano.

Dal 19 al 22 febbraio scatterà l’ora della satira d’autore su lavoro e intelligenza artificiale con ‘Condominio mon amour’, con Poretti e Daniela Cristofori. Il ritorno di Haber in città è invece previsto dal 5 all’8 marzo con ‘La coscienza di Zeno’, mentre quello della Piccolo – in coppia con Stefano. Massini – dal 26 al 29 marzo con ‘Matteotti. Anatomia di un fascismo’. Per finire dal 16 al 19 aprile con il classico di Cechov, ‘Tre sorelle’ con Liv Ferracchiati’, per esplorare in chiave moderna il senso di immobilità e il desiderio di cambiamento. Alquanto variegata la rosa dei titoli tra cui si potrà scegliere. A cominciare da ‘Rette parallele’ del regista e drammaturgo Oscar De Summa, la ‘Cerimonia del massaggio’, tratto dal libro di Alan Bennett, con Gianluca Ferrato, ‘X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri’ del Teatro Koreja con la firma di Gabriele Vacis, ‘Antigone’ con Roberto Latini, Francesca Mazza e Manuela Kustermann, ‘ Sabbia’ con Eleonora Danco.

Per proseguire con ‘Arlecchino nel futuro’ della Compgnia Dammacco Balivo, la coreografia ‘Deserto tattile’ di Nicola Galli, ‘Il Vangelo di Cassandra’ con Gemma Hansson Carbone dall’opera di Dimitris Dimitriadis, il progetto coreografico ‘Butchers’, ‘Bidibibodibiboo’ di Francesco Alberici, premio Ubu al miglior testo italiano 2024. Per finire con ‘Cenci. Rinascimento contemporaneo’ de La Piccola Compagnia della Magnolia, ‘Come gli uccelli’ di Wajdi Mouawad, miglior nuovo testo straniero agli Ubu 2024, ‘I 7 Cervi di Eugenio Sideri.

Nei prossimi giorni non mancheranno presentazioni itineranti dal cuore della città alla periferia, anche nelle scuole e in case di privati, sino a fine ottobre. Ravenna Teatro continua inoltre a mettere a disposizione dei residenti delle Circoscrizioni Nord e Sud del comune di Ravenna e a quelli del comune di Alfonsine e Voltana, il servizio di trasporto gratuito per andare a teatro. Confermato anche il concorso per le scuole che consiste nel recensire uno o più spettacoli.