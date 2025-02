Si Anelli contro il cancro. Duemila euro per lo Ior

Marcello Casadio, titolare di ’Si Anelli’, gioielleria con sede a Ravenna, ha confermato con una donazione di 2.000 euro il suo impegno a favore del Progetto Margherita, servizio gratuito dell’Istituto Oncologico Romagnolo nato proprio nella città bizantina che fornisce parrucche alle donne in difficoltà ad affrontare il delicato momento della caduta dei capelli.

"È importante – spiega Mario Pretolani presidente dell’Associazione Volontari e Amici dello Ior – sottolineare l’esempio di costanza e di sensibilità alla causa della lotta contro il cancro di Marcello Casadio, il cui impegno non è mai mancato persino durante gli anni della pandemia, che hanno messo in grave difficoltà molti degli esercizi commerciali del nostro paese. In questi anni “Si Anelli” ha contribuito ai nostri servizi con una donazione complessiva che supera i 30.000 euro: un’autentica garanzia di continuità e di vicinanza che, in un periodo di scollamento in cui si avverte chiara una forte mancanza di coesione sociale, assume secondo noi un significato ancor più profondo".