Si attiva la macchina degli aiuti Aperti i primi conti correnti

La macchina della solidarietà è in piena attività. Non solo ci sono tanti ragazzi che si offrono volontari per aiutare a ripulire case e strade dal fango lasciato dall’alluvione, ma sono innumerevole anche le raccolte fondi e di materiale. Mirabilandia riparte dopo la chiusura per il maltempo "con un segnale di vicinanza" per l’Emilia Romagna colpita dalle inondazioni

. Venerdì il Parco sarà regolarmente aperto e per il weekend si farà promotore, a livello europeo, di una iniziativa in favore della regione: per ogni biglietto online acquistato sabato 27 e domenica 28 maggio, la quota pari a 1 euro sarà versata sul conto aperto dalla Croce Rossa Italiana per l’emergenza: IT93H0200803284000105889169 - Causale: Alluvione Emilia Romagna.

La Coldiretti lancia l’iniziativa di solidarietà "Salviamo le nostre campagne" grazie alla quale sarà possibile sostenere le aziende agricole colpite con un versamento sull’IBAN IT 55 U 02008 02480 000106765286, intestato a Federazione Regionale Coldiretti Emilia Romagna con causale "Alluvione Emilia-Romagna 2023". La Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna ha deciso di istituire un conto corrente alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Agenzia 1, Via Emilia Levante 81, Bologna. IBAN: IT12S0538702401000003846684 intestato a: FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI P.P.C. EMILIA ROMAGNA Causale: "Alluvione Emilia-Romagna 2023". BPER Banca ha avviato la raccolta fondi intitolata "Uniti per l’Emilia-Romagna", a favore della Croce Rossa Italiana impegnata nella gestione dell’emergenza. Le donazioni potranno essere effettuate tramite app Smart Banking. In aggiunta a quanto donato da clienti e dipendenti, BPER Banca si impegna ad incrementare la donazione a favore della Croce Rossa Italiana. "Un passo per Ravenna!" attraverso una corsa virtuale.

È questa l’iniziativa pensata da Ravenna Runners Club per aiutare le persone. Si tratta di una raccolta fondi alla quale ci si potrà iscrivere dal 22 maggio al 10 giugno. Il totale delle donazioni sarà interamente versato al Comune; https:bit.lyun_passo_per_Ravenna. La rete della solidarietà sorta spontaneamente attorno alla Casa delle Arti di Ammonite, favorisce l’afflusso di donazioni di beni di vario genere. Continua anche la quotidiana attività di cucina di piatti espresso preparati da volontari specializzati (distribuiti non meno di 180 razioni); cominciata anche la distribuzione dell’abbigliamento. Inviati beni di prima necessità a Faenza, Alfonsine, Solarolo e S.Agata.

Samantha Calestani, proprietaria della piadineria "Il Lokalino" in via Bartolo Nigrisoli 37, a Ravenna, davanti all’ingresso vecchio dell’ospedale Santa Maria delle Croci, per tutta la prossima settimana, fino a venerdì, devolverà 1 euro su ogni acquisto all’"emergenza alluvione", che saranno versati sul conto corrente del Comune. La Pro Loco di Porto Corsini chiede di donare detersivi per pulizie locali, prodotti per pulizia personale, indumenti, elettrodomestici funzionanti, attrezzi tipo badili vanghe. Il punto di raccolta è alla Co.fa.ri alle Bassette. É possibile portare il materiale alla Pro Loco tutti i giorni dalle ore 11 alle 12,30, oltre agli orari normali di apertura della biblioteca (martedì 15-17, sabato 10-12).