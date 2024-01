Si autoinfligge lesioni. Incolpa la moglie, arrestato

Un 46enne con precedenti di polizia, è stato arrestato venerdì scorso a Russi su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie.

Le indagini dei militari della Compagnia di Ravenna, coordinate dalla procura e portate avanti in un contesto definito in una nota dell’Arma "di particolare difficoltà" a causa del timore e della ritrosia della donna nel raccontare tutte le vessazioni subite, hanno permesso di ricostruire il comportamento dell’arrestato.

In particolare il 46enne da giugno avrebbe iniziato ad aggredire la compagna sia verbalmente che fisicamente finendo con il picchiarla anche davanti alle figlie minorenni. L’accusa gli attribuisce pure continue minacce di morte nel caso lei lo avesse lasciato oltre al costante monitoraggio degli spostamenti della donna tramite l’installazione di un gps all’interno della sua vettura.

A evidenziare l’indole definita "violenta e del tutto priva di scrupoli" dell’arrestato, c’è in particolare un episodio collocato in una delle numerose liti verificatesi tra i due: dopo avere percosso la moglie, lui, nel tentativo di alleggerire agli occhi degli inquirenti la propria posizione, si era colpito da solo più volte con una lampada di vetro per poi dichiarare di essere stato aggredito dalla donna.

Scenario che, se verificato e nel caso l’uomo abbia denunciato formalmente a verbale, significherebbe una ulteriore contestazione: quella di calunnia. In ogni modo il diretto interessato, difeso dall’avvocato Maria Grazia Zama, avrà la possibilità di rendere la sua versione dell’accaduto nell’interrogatorio di garanzia che si terrà a breve davanti al medesimo gip che ha emesso la misura cautelare. Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato accompagnato nel carcere cittadino: ed è lì che ora si trova.

Il caso rientra nel contesto investigativo del cosiddetto ’codice rosso’. Ovvero di quelle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: ciò ha avuto diverse ripercussioni sulle indagini. In particolare la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, deve riferire subito al pm il quale entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve ascoltare la persona offesa o chi ha denunciato.