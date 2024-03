Si avvicina l’estate e torna l’emergenza passaporti

Nei primi mesi del 2023 era esplosa anche a Ravenna la questione passaporti, un fenomeno non solo locale, ma nazionale. All’epoca le motivazioni furono attribuita alla ripresa dei viaggi dopo le limitazioni del Covid, ma anche al fatto che, con l’attuazione della Brexit, il passaporto è ora necessario anche per andare nel Regno Unito. Chi si era ritrovato con il documento scaduto durante la pandemia è corso a rinnovarlo appena ha potuto e, in poche settimane, il sistema on line per richiedere l’appuntamento in questura, si è intasato in breve tempo. A questo si erano aggiunti poi i tempi lunghi di consegna. A mettere in difficoltà gli uffici della Questura è stata, neanche a dirlo, la mancanza di personale: troppe le richieste e tutte concentrate. All’epoca la questura si era organizzata con aperture straordinarie degli sportelli e incrementi dei turni di lavoro. Furono messi in calendario anche degli ‘open day’, aperture anche nel fine settimana per cercare di smaltire le pratiche. Nei primi sei mesi dello scorso anno, appunto da gennaio a giugno, la questura ha consegnato 11.595 passaporti, nel 2022, in tutto l’anno, erano stati 14.313. Ora l’emergenza passaporti è riemersa e con lei le proteste dei cittadini che, come giustamente lei scrive, hanno il diritto di poter rinnovare il documento, anche solo per andare in vacanza.