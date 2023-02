"Si avvicinò alla cucina medievale con entusiasmo"

Tarcisio Raccagni ha dato con i suoi piatti e il suo studio un forte impulso e una notevole caratterizzazione alle Feste Medievali di Brisighella dal 1982 al 1992. L’ incontro con Andrea Vitali e il professor Massimo Montanari portarono all’ideazione delle Cene dei Patrizi alla Rocca e alla Torre dell’Orologio che sorprendevano ed affascinavano i commensali. Da quelle esperienze di studio e di applicazione pratica delle ricette trovate in testi antichi, Raccagni pubblicò nel 1993 ‘La mia cucina medievale’, importante opera sulla cucina medievale, con introduzione e note storiche del professor Massimo Montanari, oggi docente di Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna.

Professor Montanari qual era l’approccio di Tarcisio Raccagni nei confronti della cucina medievale?

"Il suo era un approccio culturalmente consapevole ma, soprattutto, entusiasta ed allegro. Dettato dal desiderio di divertirsi, di ‘giocare’, nel senso più semplice, che è anche il più nobile, della parola. Ma il gioco diverte solo se ne rispettiamo le regole. Ecco dunque con la voglia di giocare, lo studio paziente dei documenti, delle ‘fonti’, che Raccagni interpretava con molta libertà formale, ma – direi – con un’adesione sostanziale che gli derivava dalla lunga consuetudine di frequentazioni di quei testi, con i quali aveva intessuto un rapporto stretto di confidenza".

Come sono state formulate le ricette nel libro?

"Ogni ricetta viene presentata sia nella formulazione originaria, sia nella ‘versione’ di Raccagni. I dosaggi non sono quasi mai presenti nei testi medievali poiché, rivolgendosi a cuochi professionisti, non c’era bisogno di precisarli. Del resto la cucina è un’arte che non tollera regole troppo rigide. Raccagni, grande professionista, per realizzare le ricette, umilmente propone la sua versione, come una bussola per orientarsi nel viaggio lontano proponendo, oltre ai procedimenti, le dosi. Ferma restando la libertà di ciascuno di provare e riprovare, sperimentare e modificare; sarebbe il modo migliore per avvicinarsi allo "spirito" del Medioevo".

Nel corso delle Cene dei Patrizi a volte i commensali venivano invitati di mangiare con le mani per ‘calarsi’ nell’atmosfera medievale.

"La consuetudine di mangiare con le mani – conclude Montanari – conservatasi in Europa fino al Sei-Settecento sarebbe un grave errore considerarla indizio di ‘necessità’ o magari di ‘inciviltà’, quando era frutto essa stessa di una ben precisa ‘civiltà’, di un corposo e coinvolgente rapporto col cibo".

