Si balla con i Groove Up Show in piazza Caboto con brani disco-funky

Dopo il successo di presenze delle serate di giugno e luglio (ormai agli sgoccioli), arrivano altri eventi sul palco di piazza Caboto e due serate speciali a concludere l’edizione 2023. Parliamo del Festival di Lido di Classe. Il palco stasera dalle 21.45 sarà animato dalla musica dal vivo dalla band dei Groove Up che trascinerà il pubblico in un viaggio tra celebri brani popdiscofunky, rivisitati in chiave groovy rock, con sonorità piccanti e ritmi al fulmicotone, assolutamente da ballare. Con l’arrivo del mese di agosto il Festival di Lido di Classe prevede a calendario altri tre eventi sul palco di piazza Caboto: giovedì 3 show del noto comico Norberto Midani, che con l’indispensabile aiuto della musica, svilupperà il suo spettacolo.

Venerdì 4 spettacolo per famiglie dal titolo “Il volo delle rondini” di Compagnia Bella in cui si racconta la straordinaria amicizia fra una birbante rondinella e un albero speciale: un salice piangente che piange perchè vuole volare; sabato 5 concerto dei “Barboni di Lusso”, per un tuffo nella musica rock degli anni ’80 e ‘90, per riscoprire i successi di Queen, U2, David Bowie, Simple Minds e artisti italiani come Lucio Dalla, Franco Battiato e Renato Zero. Il 10, per la Notte di San Lorenzo, spettacolo di fuochi d’artificio che saranno lanciati in cielo dalla foce del fiume Savio. Il 19 sarà il Busker Festival a chiudere la rassegna, con spettacoli dalle 21 alle 23 a Lido di Savio e Lido di Classe.