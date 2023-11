Si balla l’intelligenza artificiale. E si sconvolge la tradizione

Insieme al cartellone dell’opera ieri a teatro è stato presentato anche quello della danza che verrà inaugurato dalla Company Wayne McGregor che porta sul palcoscenico ‘Autobiography’ (nella foto) del suo fondatore e direttore. Un lavoro che sconvolge la tradizione della danza intrecciando coreografia, intelligenza artificiale e codice genetico (10, 11 febbraio). È un felice ritorno all’Alighieri anche quello del Nuovo Balletto di Toscana, che propone ‘The Red Shoes’ fresco di debutto, una rilettura della fiaba di Andersen nel variegato linguaggio di Philippe Kratz, capace di combinare danza contemporanea, hip hop e stilemi classici (16, 17 marzo). Corona la stagione l’appuntamento con un’altra compagnia italiana, lo SpellBound Contemporary Ballet, che presenta ‘L’arte della fuga’ di Mauro Astolfi (20, 21 aprile).

A introdurre le due stagioni è stato ieri il soprintendente di Ravenna Manifestazioni, Antonio De Rosa, che ha ricordato anche le tragiche difficoltà di questi ultimi mesi. "La ‘fabbrica’ del teatro Alighieri – ha detto – ha dovuto affrontare, come molte realtà del nostro territorio, i danni diretti e indiretti dell’alluvione che ha colpito la Romagna a maggio e l’inondazione del magazzino nel quale si custodivano materiali per allestimenti, scenografie e costumi, equipaggiamento illuminotecnico e molto altro è una perdita incalcolabile per il valore economico ma anche storico di quanto è stato irreparabilmente danneggiato. Per questo siamo doppiamente grati a chi, in questo momento particolare, ci aiuta a garantire continuità alle attività del teatro Alighieri: la Stagione d’Opera e Danza 2024 è resa possibile dal sostegno del Comune, della Regione e del ministero della Cultura e dal contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna".