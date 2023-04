Si cerca parrucchiere per sostituzione maternità

Un parrucchierea

Scadenza il 20 aprile 2023.

Il salone ‘Dreamhead Parrucchieri’ di Lugo, ricerca un parrucchiere – l’offerta è valida per ambo i sessi – con esperienza, anche minima, e conoscenza base in lavaggi, applicazione colori e piega con phon base. Viene considerato titolo preferenziale l’aver partecipato a corsi presso scuole di estetiste o parrucchieri. La sede del lavoro è Lugo e il contratto è a tempo determinato, della durata di 18 mesi per sostituzione maternità. L’orario è a tempo pieno, con il seguente impegno: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 19. Il giovedì dalle ore 12,30 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.