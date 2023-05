Si cerca un cablaggista per sei mesi

Un posto da cablaggista, scadenza il 5 giugno 2023. L’azienda Hermes di Faenza, è alla ricerca di una figura che si occupi di cablaggio strutturato e networking di base. In particolare della posa di cavi dati in fibra ottica, di collegamento e intestazione cavi, di installazione e manutenzione di centralini telefonici. Viene richiesto di essere automuniti e disponibili a trasferte in ambito nazionale con pernottamento e auto aziendale. Viene considerato titolo preferenziale un’esperienza pregressa, il possesso di un diploma di perito elettronico o assimilato e conoscenze informatiche di base.

Il tipo di contratto proposto è a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di ulteriore proroga. La qualifica Istat è ‘Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni’. La sede di lavoro è Faenza.

L’orario è a tempo pieno, dalle ore 8,30 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18,30.