Si cerca un impiegato a tempo indeterminato

G.E.A. srl, azienda di Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, ricerca un impiegato (naturalmente la ricerca è rivolta ad ambo i sessi, ndr) di back office, con un’ottima conoscenza della lingu"a inglese per lo svolgimento delle seguenti attività: preventivi per i clienti, confermare gli ordini per i clienti, contattare nuovi clienti e fidelizzare i clienti esistenti.

È prevista anche qualche trasferta breve e occasionale nel corso dell’anno. Si richiede il diploma di scuola superiore, la conoscenza della lingua inglese ad un livello B2 nonché la conoscenza del pacchetto Office. È titolo preferenziale il possesso della patente B e l’essere automuniti.

La qualifica Istat è Corrispondenti in lingue estere. Il contratto proposto è a tempo indeterminato, la sede è Sant’Agata sul Santerno e l’orario è a tempo pieno con il seguente orario: dalle ore 8 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17. L’offerta scade il 4 maggio 2023.