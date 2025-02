Si cerca un nuovo gestore per il porto canale

Si cerca un nuovo gestore, un operatore qualificato, per l’area demaniale del porto canale di Cervia, inclusa la gestione del ponte mobile. Il contratto con l’attuale gestore, infatti, scadrà il prossimo 28 febbraio. L’amministrazione comunale ha quindi proceduto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento fino al 2027 della concessione di un’area demaniale marittima del porto canale di Cervia composta da 6.991 metri quadrati di specchio acqueo e dai corrispondenti tratti di banchina allo scopo di destinarla alla gestione dei servizi di ormeggio e assistenza alla nautica, con contestuale affidamento della gestione del ponte mobile che si trova nel porto canale di Cervia.

Nel 2017 il Comune di Cervia aveva espresso gli indirizzi per la valorizzazione e la gestione del comparto portuale e per quanto riguarda la gestione del porto canale aveva la necessità di creare le condizioni per l’accoglienza dal diporto lungo il corso d’acqua fino allo specchio d’acqua antistante la chiesa di Sant’Antonio, collegare in modo più stringente l’economia della pesca alla struttura dedicata alla vendita del pescato, assicurare la possibilità di aperture costanti del ponte mobile al fine di permettere la sosta di imbarcazioni nell’area dei Magazzini del Sale e destinare con un criterio di prevalenza la darsena comunale all’economia dei mitili, al fine di poter svolgere le attività connesse a essa in situazioni di sicurezza e di protezione, oltre che consentire la creazione di un’area portuale a maggiore intensità produttiva.

Nel 2021 la concessione in oggetto è stata affidata alla società Adriaboat, e scadrà a fine mese. Al nuovo concessionario, tra le diverse attività, spetterà: assegnare i posti barca in concessione, l’assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio e spostare e ricollocare le imbarcazioni in occasione di manifestazioni o in caso di eventi straordinari sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione comunale. Dovrà inoltre occuparsi della manutenzione ordinaria e dei sistemi di ormeggio, oltre alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature per l’ormeggio dei natanti e alla pulizia delle banchine e degli specchi acquei in gestione. Altro impegno significativo sarà quello legato alla gestione del servizio di apertura del ponte mobile, con quattro aperture e chiusure giornaliere nel periodo estivo, anche nei i festivi. Nel resto dell’anno le aperture varieranno: in media una o due apertura e chiusure giornaliere. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di giovedì prossimo (27 febbraio) tramite pec.

Ilaria Bedeschi