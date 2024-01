Si cercano attori per girare un film. Il provino il 29 gennaio a Porto Corsini

Si cercano attori per il film ’Paternal leave’, opera audiovisiva in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, che si girerà a Marina Romea fra febbraio e marzo 2024. L’organizzazione cerca persone della zona Marina di Ravenna-Porto Corsini-Ravenna-Casal Borsetti-Marina Romea. Ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 anni, ma anche uomini e donne dai 50 agli 85 anni. Gli interessati dovranno presentarsi il 29 gennaio dalle 10 alle 18 per il provino presso la Pro Loco di Porto Corsini, in via Po 29. I candidati dovranno avere con se la liberatoria firmata e per i minorenni è richiesto l’accompagnamento di un adulto di riferimento. Per informazioni si può contattare il 335-5433005.