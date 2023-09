Si chiude con successo il centro estivo: 400 iscritti

"A nome dell’intera comunità, porgo un sincero ringraziamento alla Società Ginnastica Artistica Voltana e a tutto lo staff per l’importante ruolo sociale ed educativo esercitato a favore di tanti bambini e ragazzi. Un vero successo, come dimostrano i numeri, che solo una grande Associazione può riuscire a gestire ottenendo simili risultati".

Così Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, commenta la conclusione ufficiale, avvenuta venerdì scorso, del Centro Estivo di Voltana, Conselice e Lavezzola.

Sono stati ben 400 (195 nella sola Voltana) i bambini e ragazzi iscritti durante l’arco dell’estate, con picchi settimanali di 220, molti dei quali provenienti dai limitrofi comuni di Alfonsine, Fusignano ed Argenta.

"Sono state dodici settimane veramente intense – recita una nota della Ginnastica Artistica Voltana –, ricche di attività, giochi e soprattutto divertimento. Come ogni anno non sono mancate le uscite sul territorio. Tutti i martedì il centro estivo si spostava al parco acquatico ‘Acquajoss’ di Conselice, mentre tra le gite del venerdì possiamo ricordare quelle all’ ‘Aquafan’ di Riccione, al ‘Villaggio della Salute’ a Monterenzio (Bologna), a ‘Skypark0 di Perticara (nel riminese), ad ‘Atlantica’ a Cesenatico ed altre ancora. Un ringraziamento speciale va innanzitutto ai nostri educatori che sono riusciti, come sempre, a far divertire e intrattenere i bambini e i ragazzi con attività di ogni genere. Un grazie particolare va fatto inoltre a tutte le attività del territorio che hanno collaborato con noi, come pure al Centro Sociale Cà Vecchia per averci ospitato durante l’ultima settimana. Ringraziamo poi i genitori che, anche quest’anno, hanno posto la loro fiducia in noi, iscrivendo i propri figli".

La Società Ginnastica Artistica Voltana coglie l’occasione per rendere noto che da lunedì 25 settembre riprenderanno i corsi di ginnastica per bambini dai 3 anni in su sempre nelle palestre di Voltana, Conselice e Lavezzola.

Sono inoltre aperte le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola per Conselice e Lavezzola.

Luigi Scardovi