Si chiude ’CuCù’ con Pillole d’opera

L’ultimo dei cinque appuntamenti previsti per la rassegna CuCù (curiosità culturali) è in programma a Palazzo Vecchio di Bagnacavallo oggi alle 21 con ’Pillole d’opera’.

Si tratta di un concerto giocoso in un atto con Silvia Felisetti (voce narrante e soprano), Massimo Ghetti (flauto), Alan Selva (clarinetto), Javier Adrian Gonzalez (fagotto) e Luca Bonucci (clavicembalo).

Con aneddoti, arie, sinfonie e ouverture dell’opera lirica, sarà uno spettacolo frizzante destinato a ribaltare le aspettative dell’ascoltatore di musica classica e a divertire lo spettatore che non la frequenta. Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5. Ingresso 7 euro, gratis under 18.