Si chiude Dante Plus. Il gioco di Alvigini

Domani si chiuderà la mostra Dante Plus 2023 e per il finissage Bonobolabo, insieme a Giulio Alvigini, presenterà ’Il giro del mondo dell’arte’. La performance intitolata ’Dantiginovich’ rappresenta una parodia di una delle performer più conosciute al mondo. L’evento prenderà il via alle 11 di domani da porta Adriana, con l’artista che si trasformerà in una sorta di rivisitazione di Dante e Abramovic. Seduto ad un tavolo posto in mezzo alla strada, Alvigini accoglierà le persone che vorranno partecipare al gioco da lui creato, denominato ’Il giro del mondo dell’arte’. Il percorso di questa performance includerà diverse tappe del centro di Ravenna e si concluderà presso la sede della mostra Dante Plus 2023, allestita alla biblioteca ’Alfredo Oriani’ in via Corrado Ricci 26, Ravenna. Qui l’artista sarà disponibile per una sessione di firmacopie, offrendo ai partecipanti la possibilità di portare a casa un ricordo unico di questa ironica performance artistica. Ravenna sarà la prima tappa di un tour italiano che toccherà diverse città tra cui Torino, Milano, Firenze, Roma e molte altre.