Si chiude il festival di San Vitale. Ecco il brano dedicato alla basilica

Gran finale per la 63esima edizione del Festival internazionale di San Vitale, diretto da Elena Sartori. La compositrice ravennate Caterina Calderoni presenterà domani alle 21.15 il brano inedito ’Ymnos’, scritto per il festival e dedicato alla basilica di San Vitale, dove si terrà il concerto. Esecutori e protagonisti saranno il coro Caterina di Padova diretto dal maestro Alessandro Kirschner, con l’organista Andrea Albertin. In programma anche musiche di Monteverdi, Palestrina, Johann Sebastian Bach, Arvo Paert, Liszt, Kirschner e Tunioli. Incontro con Caterina Calderoni alle 20 a 44°12°by Casa Spadoni (via San Vitale 34). Il costo complessivo per gli ingressi alla basilica, al concerto, alla guida all’ascolto e all’aperitivo è di 15 euro.

Resta visitabile fino a martedì al Mercato Coperto la mostra fotografica ’Festival Internazionale di San Vitale: la storia’.