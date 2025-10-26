Si chiude il Nightmare Film Festival. Successo per Brando De Sica

Dopo aver consegnato venerdì sera la Medaglia al Valore a Brando De Sica, protagonista di un incontro a cuore aperto con un pubblico di appassionati, oggi chiude i battenti la XXIII edizione di Ravenna Nightmare Film Festival. Tutti gli appuntamenti conclusivi si tengono al Teatro Rasi, a partire dalle ore 10. Infatti, si inizierà con Cinema for Breakfast, in collaborazione con l’Associazione Cineclub Deserto Rosso e Noam Faenza Film Festival. Una formula ormai storica: verrà offerta la colazione a tutti i presenti e, a seguire, in omaggio a Gene Hackman, la proiezione del film ’Il braccio violento della legge’ (The French connection) di William Friedkin (Stati Uniti, 1971, 104’). A New York, i duri detective della narcotici Jimmy ’Popeye’ Doyle e Buddy Russo sono sulle tracce di un gigantesco e ramificato traffico di eroina proveniente dalla Francia. Mentre seguono indizi che li conducono al raffinato trafficante Alain Charnier, si muovono in un ambiente urbano sporco e imprevedibile.

Alle 14 l’ultimo appuntamento in collaborazione con l’Ottobre Giapponese con la proiezione di ’Akira’ di Otomo Katsuhiro (Giappone, 1956, 116’): in un distopico futuro, nella neo-Tokyo post atomica, l’umanità si trova ad affrontare una sfida decisiva. Rilettura di culto dell’incubo della bomba da uno dei più grandi autori di animazione del Giappone. Infine, alle 17 in chiusura della sezione Contemporanea ecco ’Beau ha paura’ di Ari Aster (Stati Uniti, 2023, 180’). Il quarantanovenne Beau soffre di gravi disturbi mentali ed è ancora vergine perché convinto dalla madre che se raggiungesse l’orgasmo morirebbe, come accaduto (gli si dice) a suo padre. Vive nella paranoia e immagina la città intorno a lui come un inferno.

u.b.