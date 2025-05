Si conclude il progetto ’Scrivile’

Si conosceranno oggi i vincitori dell’11^ edizione del concorso letterario “Scrivile – le poesie e i pensieri per le donne”. La premiazione del concorso si terrà al teatro comunale dalle 20 con una serata di musica e spettacolo. Ingresso a offerta libera. Le donazioni saranno devolute ad Arca 2005 per la cura degli animali.

Sono numerose le opere valutate dalla commissione per le tre sezioni ammesse al concorso: poesie, racconti brevi e lettere, composti in lingua italiana e in dialetto romagnolo.