Si conclude la campagna contro le truffe agli anziani

La prossima settimana si concluderà la settima edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, ‘Più sicuri insieme’, che ha visto il gazebo di Confartigianato ed Anap presenziare in tutti i mercati della nostra provincia per portare al maggior numero possibile di cittadini, consigli utili per riconoscere e difendersi da questa tipologia di criminalità.

Le truffe ai danni degli anziani sono le più odiose, anche perché colpiscono una categoria di persone già deboli, ne feriscono l’orgoglio, riducendone così la sicurezza e l’indipendenza, provocando danni spesso permanenti nella loro psiche e non solo. Da questa constatazione è partito l’impegno che vede Confartigianato e la propria Associazione nazionale anziani e pensionati, ormai da 7 anni, cercare di diffondere il più capillarmente possibile tutte le informazioni utili per difendersi dai truffatori.

Grazie alla collaborazione di Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, amministrazioni comunali con e le rispettive Polizie Locali, nel gazebo di Anap e Confartigianato sono stati distribuiti migliaia di vademecum ‘anti-truffe’. È stato possibile far dialogare i rappresentanti delle forze dell’ordine con migliaia di cittadini.

Al gazebo del mercato di Faenza è stato presente il prefetto Raffaele Ricciardi, il sindaco Massimo Isola e i responsabili provinciali delle forze dell’ordine, accolti dai rappresentanti di Confartigianato. Gli ultimi appuntamenti nei mercati sono questa mattina, a Fusignano; domani a Bagnacavallo; giovedì 9 a Riolo Terme e venerdì 10 a Castel Bolognese, sempre dalle ore 9.30 alle 11.30. Il vademecum anti-truffe è comunque disponibile anche sul sito www.confartigianato.ra.it.