Si conclude oggi alle 17.30 il progetto ’Arte dell’Inclusione’

Appuntamento oggi alle 17.30 al Museo Carlo Zauli, in via della Croca 6, a Faenza, per la presentazione del progetto “Arte dell’Inclusione: storie in evoluzione”, realizzato dalla Cooperativa LibrAzione in collaborazione con il Museo; si rivolge a persone in stato di fragilità o vulnerabilità sociale. L’edizione 2023 del progetto ha coinvolto minori dell’IC del Mare della scuola primaria e secondaria di primo grado e minori frequentanti lo spazio sociale Agorà, che hanno sperimentato la musica come strumento di inclusione, e adulti inseriti in comunità e centri diurni. Oggi si conclude il progetto.