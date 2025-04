Si consolidano i rapporti con la città di Belsh

In futuro potrebbe stringersi un Patto di Amicizia tra la città di Lugo e quella albanese di Belsh. Nei giorni scorsi una delegazione della città di Francesco Baracca, capitanata dall’assessora ai Gemellaggi e ai Nuovi cittadini, Federica Lolli, e dall’assessore all’Europa, Fausto Bordini, è stata in visita nella città albanese della prefettura di Elbasan. "Belsh è la città natale di molti nostri concittadini della comunità labanese - spiega l’assessora Lolli -. Il sindaco di Belsh e gli amministratori sono già stati da noi parecchie volte, era giunto il momento di rendere la visita per vedere con i nostri occhi quali potessero essere i punti comuni tra le due città per poter portare avanti il Patto di Amicizia, il primo passo per poi, eventualmente, stringere un gemellaggio". Durante la visita, che ha visto vari momenti di condivisione, si è potuto riscontrare come entrambe le comunità abbiano il desiderio di procedere in questa direzione. "Il fatto che l’idea sia stata portata avanti in primis dall’associazione Vatra della comunità albanase di Lugo - prosegue l’assessora - è molto importante, perché denota il desiderio di collegare la città di origine con quella dove si sentono a casa e questo garantirebbe di poter avere un gemellaggio sentito e partecipato, i migliori presupposti affinché perduri nel tempo".

m.b.