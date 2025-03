Si danza per gli animali

Torna in scena quello che è diventato un appuntamento fisso per gli amanti degli animali e dell’arte: sabato al Teatro Comunale di Russi, dalle 21, ci sarà la seconda edizione di “Piedi, Punte, Tacchi e Zampette”. La scelta del teatro non è casuale, in quanto l’associazione Clama collabora da anni con il Comune di Russi per la cura delle colonie feline; molti gatti vengono tuttora abbandonati, maltrattati, ignorati, e l’impegno delle volontarie per salvarne almeno una parte sarebbe inefficace senza sostegni concreti. Assistere a questa rappresentazione vi permetterà di aiutare a sostenere le ingenti spese veterinarie che la cura degli animali comporta. La realizzazione dello spettacolo, durante il quale si alterneranno diversi stili di danza, non sarebbe stata possibile senza l’impegno del “Centro de Arte Flamenco” di Mahoú de Castilla e di “Scarpette e tutù” di Valentina Cottignola; ad insegnanti ed allievi delle scuole, allo studio 524 di Cesena ed al tecnico luci Stefano Giorgini va il nostro più sentito ringraziamento.

Le organizzatrici di Clama ringraziano "il Comune di Russi per il patrocinio e gli sponsor il cui sostegno è stato fondamentale". Per l’acquisto dei biglietti non è prevista prevendita, ci si può presentare direttamente in teatro con offerta minima di 10 euro a biglietto; la biglietteria sarà aperta dalle 20. Info (con messaggio) al 339/8952135.