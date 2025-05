Si dimette il consigliere Granitto. Al suo posto arriva Gino Guidi

Dal consiglio comunale di martedì scorso è ufficiale: Duilio Granitto, dopo le dimissioni da consigliere comunale della lista ‘Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni’, è stato sostituito da Gino Guidi (nella foto). Durante il consiglio comunale si è proceduto alla surroga.

Le dimissioni del consigliere comunale di ‘Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni’, che vede come capogruppo la vicepresidente dell’assemblea Annalisa Pittalis, erano state presentate nei giorni scorsi. Così, come da prassi, si è proceduto a nominare come sostituto il primo dei non eletti che è appunto Gino Guidi il quale dal consiglio comunale di martedì scorso è un consigliere comunale di minoranza.

"È stato un grande piacere accogliere il neo consigliere, Gino Guidi – afferma la capogruppo Annalisa Pittalis –, con lui si è subito instaurata una proficua collaborazione. Ringrazio l’ex consigliere Granitto, che ha scelto di dimettersi per sopraggiunti incarichi professionali, per il lavoro svolto. Granitto continuerà a lavorare per il partito assieme al gruppo di Fratelli d’Italia cervese".