Si discute di criminologia con Senofieni e Garavini

Domani pomeriggio, alle ore 18, prosegue la rassegna ’I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati’, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna, assessorato alla Cultura. Il tema prescelto è ‘Mindhunter: quando la criminologia si fa cinema’, ne discuteranno Emma Senofieni, laureata in Giurisprudenza con tesi in Criminologia, e Carlo Garavini, attore teatrale. Le domande che verteranno attorno all’incontro sono: perché il male affascina? Libri, film e serie televisive trattano continuamente temi di criminologia. Negli ultimi anni, in particolare, è il criminal profiling ad attirare le attenzioni del pubblico. Questo incontro sarà un piccolo viaggio tra prodotti di finzione che, fondendo fantasia e realtà, hanno dato spazio alle più efferate menti criminali e a coloro che danno loro la caccia.