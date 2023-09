Si discute di telecamere

Oggi alle 20.30, nella sede dell’ufficio decentrato, in via Pistocchi 41A, si riunisce il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli.

All’ordine del giorno la proposta di surroga della consigliera Barbara Signorielli; il parere riguardo alle telecamere installate nel giardino Aurelio Orioli; la proposta di adesione alla Festa di beneficenza “Rumagna Unite”.