Si è aperta la stagione del Parco del Tondo

Si è aperta ufficialmente ieri mattina con l’attivazione del punto di ristoro, la nuova stagione del Parco del Tondo. L’evento coincide con l’avvio della nuova gestione affidata alla Cooperativa San Vitale tramite convenzione con l’amministrazione pubblica. Il progetto, nato da un tavolo di co-progettazione, è legato ai concetti di inclusività e sostenibilità che trovano, negli arredi realizzati per il punto di ristoro, il primo esempio concreto.

"I gazebo – spiega la presidente della Cooperativa San Vitale, Romina Maresi – sono stati realizzati utilizzando unicamente materiali riciclati all’interno del laboratorio di falegnameria realizzato nell’ex sede della Cials, assorbita dalla San Vitale, in cui i ragazzi con disabilità lavorano seguiti dagli operatori. I gazebo sono a disposizione dei fruitori del parco come i tavolini che si trovano al loro interno, realizzati in modo da essere utilizzati come scacchiere o tavoli da gioco per favorire la ripresa dell’interazione fra le persone. La socialità è il fattore di ripresa più importante per chi vive delle fragilità, che risulta essere molto più efficace delle terapie".

All’inaugurazione erano presenti il sindaco, Davide Ranalli, le assessore all’ambiente, Maria Pia Galletti e ai lavori pubblici, Veronica Valmori oltre ad Antonella Mastrocola, direttrice del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche Ravenna. Il programma di eventi destinato a riportare il Parco pubblico del Tondo fra i punti di maggior interesse aggregativo per la città si aprirà a giugno, dal 4 al 7, con l’arrivo della carovana ambulante del Cirque Bidon, inserito fra gli appuntamenti del Lugo Music Festival. "Vogliamo fare in modo che il Parco, sempre più utilizzato da giovani e famiglie, diventi un altro fiore all’occhiello dell’amministrazione e faccia dimenticare quegli aspetti di rischio e di abbandono che lo hanno caratterizzato in passato. Su questa svolta indice lo strumento della coprogettazione che crea la possibilità di costruire insieme a chi abita il territorio, delle opportunità di crescita comuni. Noi le sonderemo – sottolinea Maresi –. Al termine dei tre anni di convenzione provvederemo a organizzare una valutazione di impatto sociale andando a chiedere ai cittadini che fruiscono del parco, opinioni, proposte e richieste. Nel frattempo – continua – creeremo un protocollo di fruizione del parco, che significa anche applicare regole che richiamano il senso civico di chi lo utilizza. Non ultimo – conclude – andremo a realizzare una cartellonistica facilitata, utile in particolare per aiutare alla comprensione i giovani adulti con fragilità e gli immigrati".

m.s.