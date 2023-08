"Si è fatto tanto, ma ora serve il commissario"

Sono stati mesi intensi di lavoro per la Provincia, nel tentativo di ripristinare la viabilità compromessa da frane e alluvioni. E sono tante le situazioni in cui si è intervenuti finora.

In pianura c’è la provinciale 26 via Fiumazzo, molto danneggiata dalla rottura del Santerno. Stesso discorso per la provinciale 75 Boncellino a Bagnacavallo: "Le abbiamo tenute chiuse per utilizzarle per ripristinare i fiumi – dice Nicola Pasi, delegato provinciale alle Strade – perché abbiamo dato la priorità agli argini. Intanto sono state ricostruite in terra battuta e, terminati i lavori sui fiumi, saranno ripristinate". A Sant’Agata intanto da stasera si riapre il ponte, tenuto chiuso nelle ore diurne negli ultimi mesi per permettere ai mezzi di lavorare sul fiume. Il 21 agosto riaprarà via Gardizza, la cui chiusura ha permesso di accelerare la riapertura dell’Unigrà. Lavori finiti, invece, nella zona tra Reda e Prada, dove sono stati ricostruiti il ponte sulla provinciale 4 e due tratti di via Reda e via Corleto portati via dall’acqua.

Il capitolo più doloroso è quello che riguarda la collina dove, come dice Pasi, "le strade sono state interessate tutte dalle frane. Ci siamo concentrati in primis sulla 302 Brisighellese e sulla 306 Casolana, che collegano le valli alla pianura". Qui sono state due le frane più imponenti: sulla Casolana tra Casola e Baffadi e sulla Brisighellese tra Fognano e San Cassiano. "A Casola c’è stata la piena riapertura, ma abbiamo commissionato uno studio geologico per capire come tenere monitorata la frana: non è detto che si sia fermata – prosegue Pasi –. La Brisighellese è stata riaperta a senso unico alternato e abbiamo inserito dei sensori per tenere monitorato un eventuale movimento di frana, collegato ai due semafori che diventano rossi se sentono che la montagna si muove. Anche qui abbiamo affidato uno studio per la messa in sicurezza definitiva: due cantieri importanti". Si è intervenuti anche sulla provinciale 23 Monticino-Limisano, tra Brisighella e Riolo Terme, per ricreare un collegamento tra le due vallate.

"Su tutte le altre strade, di rango minore – prosegue Pasi – è stato fatto un lavoro di sistemazione provvisoria che consente a residenti e mezzi di soccorso di andare a venire, mentre restano chiuse al traffico". Lo stesso è stato fatto per la provinciale 70 che da Casola va a Fontanelice, divenuta famosa in questi giorni dopo che un video dei residenti è diventato virale su internet: "Fino al confine della nostra provincia è percorribile, ma nella parte bolognese ci sono frane più importanti". Resta indietro solo la provinciale 63 Valletta-Zattaglia, dove un punto è troppo distrutto per agire in economia, "ma le utenze sono tutte servite, da un lato o dall’altro".

"Stiamo sviluppando la progettazione per gli interventi per fermare le frane e mettere la montagna in sicurezza – conclude Pasi – ma parliamo di lavori di una portata tale per cui servono i fondi del commissario. Intanto devo ringraziare i nostri tecnici, che hanno fatto il massimo".

sa.ser