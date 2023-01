"Si è finta medico e mi ha rubato la catenina"

Si è spacciata per la sostituta di una dottoressa, mettendo in scena una finta visita medica nel parcheggio di un supermercato a Russi, per poi rubare una catenina d’oro a un’anziana e dileguarsi. Ora sull’episodio, così come è stato denunciato dalla vittima del furto con destrezza, una ottantenne del posto, indagano i carabinieri della locale Stazione.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì 4 gennaio quando l’anziana, come lei stessa ha raccontato ai militari, è stata avvicinata da una sconosciuta nel parcheggio del supermercato Conad di via Salvo D’Acquisto a Russi, a due passi dal centro. L’ottantenne ha notato subito che del viso di vedeva ben poco, essendo questo coperto da una mascherina chirurgica, così è stata ad ascoltare. La donna si è presentata subito come la sostituta del medico dell’anziana, snocciolando nome e cognome della dottoressa e spiegando che quest’ultima sarebbe stata assente per un mese. L’anziana allora, sempre secondo quanto denunciato ai carabinieri, si è fidata e ha continuato ad ascoltare quella che credeva essere la sua dottoressa in assenza della titolare.

È a questo punto che la donna ha inscenato una finta visita medica nel parcheggio del supermercato russiano: prima ha chiesto all’anziana se soffrisse di cervicale e, avendo l’ottantenne il giubbotto leggermente aperto, ne ha approfittato per metterle una mano sul collo. Nel frattempo ha continuato a parlare, spiegando all’anziana che una spalla appariva effettivamente più bassa dell’alta e che sarebbero serviti approfondimenti da effettuare magari in ambulatorio o nell’ambito di visite specialistiche. Quindi la donna ha salutato e se ne è andata. L’ottantenne, un po’ stupita, si è portata le mani al collo e ha subito capito che qualcosa mancava: la catenina d’oro era sparita. Così ha lanciato l’allarme, avvertendo subito il personale del Conad di Russi e poi i carabinieri presso i quali è stata sporta regolare denuncia per furto con destrezza. Ora i militari sono impegnati a verificare i contorni dell’episodio. Purtroppo nel parcheggio laterale del supermercato, dove è avvenuto l’incontro, non sono presenti telecamere ma sono al vaglio eventuali fotogrammi registrati da altri occhi elettronici presenti in zona.

Milena Montefiori