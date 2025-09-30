Si è insediato il ’Gruppo Porto’ della Camera di Commercio

Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, si è insediato ieri il “Gruppo Porto” della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. L’obiettivo è valorizzare il settore marittimo che costituisce un segmento determinante del complessivo sistema dei trasporti. "Stiamo vivendo un momento cruciale per il Porto di Ravenna, i benefici dell’attuazione della Zona Logistica Semplificata, le progettualità in atto sul fronte ferroviario e gli investimenti che superano 1 miliardo di euro per l’approfondimento dei fondali e il rifacimento delle banchine, contribuiranno a fare del nostro scalo uno dei porti di primo piano del centro Europa": così il presidente della Camera di commercio Giorgio Guberti, che ha aggiunto "L’economia del mare, con 5.298 imprese e 21.869 occupati, a Ferrara e Ravenna genera un valore aggiunto diretto pari a 1,2 miliardi di euro, che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell’economia, supera i due miliardi di euro, pari a circa 9% del PIL".

Il gruppo di lavoro è costituito dalle tre associazioni di settore, Spedizionieri internazionali, Agenti e Mediatori marittimi, Unione Utenti Porto, e vede la partecipazione di un rappresentante della Camera di commercio, del Comune di Ravenna e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale. In particolare sono stati nominati: Marco Battaglia - Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali; Carlo Cordone - Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi Emilia Romagna; Luca Minardi - Unione degli utenti e degli operatori del porto di Ravenna; Sandra Bini e Massimiliano Dumini - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale; Federica Del Conte - Comune di Ravenna; Tiziano Samorè - Camera di commercio Ferrara Ravenna Carlo Cordone è stato individuato quale coordinatore delle attività del gruppo, mentre Roberto Finetto, funzionario camerale, svolgerà le funzioni di assistenza e segreteria.