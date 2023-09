Si è insediato il nuovo parroco don Dario Kesiscki

A Classe e Ponte Nuovo è arrivato don Dario Kesiscki. Sabato sera, in una basilica di Classe per l’occasione piena di fedeli, si è tenuta la cerimonia per il rito di ingresso del nuovo parroco con l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni.

Dopo 25 anni a Classe e 5 a Ponte Nuovo infatti don Mauro Marzocchi, 59 anni, ha lasciato la comunità per diventare parroco a Lido Adriano, che negli ultimi mesi era stata amministrata da don Paolo Babini dopo il ritiro, a causa di alcuni problemi di salute, di don Silvio Ferrante.

Don Dariusz Kesiscki, 55 anni, è originario di Nasielsk, in Polonia. Finora è stato parroco di Porto Corsini e Marina Romea, oltre che presidente dell’Istituto per il sostentamento del Clero e direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso.