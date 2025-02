Si è spenta a 75 anni Rosa Casadio. Da mezzo secolo gestiva il negozio ’Dune Buggy’

Si è spenta venerdì a 75 anni Rosa Casadio, storica commerciante del centro. Da anni infatti c’era lei ad accogliere i clienti nel negozio di calzature ’Dune Buggy’, che gestiva insieme ai famigliari. L’attività, in piazza del Popolo, nel 2022 era diventata ’Bottega storica’, dopo aver superato il mezzo secolo. "Non una semplice e stimata collega, ma un’amica dal cuore d’oro – è il ricordo dei commercianti del centro di Faenza –. Sempre pronta a dire una parola di conforto a tutti, un aiuto psicologico e materiale. Mancherai tantissimo a tutti noi. Staremo vicino alla tua famiglia, è una promessa. Questo non è un addio, ma un arrivederci... Riposa in pace e vola in alto. Ti vogliamo bene, piccola grande amica".

I funerali si terranno mercoledì mattina alle 10.30 in Duomo.