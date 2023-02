Si è spenta Teresa Ranieri, a lungo insegnante di religione

Teresa Ranieri, per quasi 40 anni insegnante di religione

Ha lavorato fino a quando la malattia glielo ha reso possibile Teresa Ranieri, per quasi 40 anni insegnante di religione e referente del plesso scolastico ’Bruno Pasini’ di via Caorle; la docente è morta ieri a 64 anni (lascia il marito, Dario Cortini). "Teresa si definiva ’la maestra del cuore’ – è il ricordo che ne fanno le colleghe –. Non distingueva di certo tra chi faceva religione e chi no". Era, per esprimere lo stesso concetto con altre parole, "l’insegnante di tutti. Per tutte noi Teresa era il volto e l’anima del ’Pasini’". La donna non aveva figli. "Diceva che eravamo noi, le sue colleghe e i bambini della scuola, la sua famiglia", raccontano le insegnanti. La docente "ha cresciuto generazioni intere di ragazzi". Il funerale di Ranieri si terrà sabato alle 15.15 alla camera mortuaria cittadina.