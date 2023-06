Si è spento all’età di 89 anni il professor Lino Versari

È deceduto a Faenza all’età di 89 anni Lino Versari, professore di filosofia e storia.

Il professore era ammalato da tempo ed è stato amorevolmente assistito dalla figlia Ludmilla Jurato Versari.

Nato nel Lughese in una modesta famiglia di mezzadri aveva svolto diversi lavori e seguendo un corso di studi impegnativo si era laureato brillantemente e fino ad ottenere la cattedra in uno dei più prestigiosi licei di Milano.

In pensione, si era trasferito a Faenza ed era noto per la sua cultura e per la sua riservata generosità. Nei primi anni 2000 aveva fatto realizzare a sue spese la grande mappa in ceramica applicata alla facciata della stazione ferroviaria di Faenza con la collaborazione delle Coop. Coabi. Qualche tempo dopo e sempre a sue spese fece realizzare un gigantesco emisfero ruotabile intorno all’asse terrestre, che regalò alla ludoteca comunale ed è ancora operativo e custodito nel porticato sud del Palazzo delle Esposizioni. Versari era amico anche di Gino Strada e di sua figlia e sensibile sostenitore delle iniziative di Emergency. Scrive Giovanni Violani: "Con lui ci ha abbandonato un personaggio di rilevante cultura e riservata generosità".