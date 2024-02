Si è spento Augusto Ceotto. Instancabile volontario e organizzatore di tornei di calcetto

Arbitro, organizzatori di tornei. E, soprattutto, grande amante del calcio amatoriale a cui ha dedicato tanto tempo ed energie. Augusto Ceotto, 80 anni, si è spento venerdì. Lo ricordano soprattutto a Marina di Ravenna, dove ha vissuto a lungo e organizzato parecchi tornei di calcetto, e a Lido Adriano, dove si è trasferito nei primi anni 2000. Attualmente era in pensione ma in passato ha lavorato in vari cantieri nautici a Marina di Ravenna. "Siamo stati i i precursori del calcetto a livello locale, negli anni in cui stava prendendo piede – ricorda l’amico e arbitro Domenico Gavella –. Quando siamo partiti non era ancora diffuso, parliamo di un periodo che va tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. C’erano ancora dei valori nello sport. All’inizio c’erano anche poche squadre: andavano formati gli arbitri. Io in seguito ho preso in gestione un campo a Glorie, mentre Augusto era sempre al lavoro sui lidi. Spesso mi chiamava ad arbitrare, lo faceva anche lui ed era apprezzato".

Ceotto lascia due figli, Giuliano e Fabrizio, e diversi nipoti. Uno di questi ultimi, Alex, nel 2004 è morto a causa dello tsunami che colpì il sud est asiatico. Il piccolo aveva 2 anni e mezzo e viveva in Thailandia. "Ciao papa, ciao nonno – è la dedica che il figlio Giuliano affida ora a Facebook –. Non avere nessun rimorso... Ne avevi troppi. Hai amato e vissuto la tua vita in pieno e sei stato amato e ricordato da tutti. Ultimamente soffrivi troppo, credo che il modo in cui te ne sei andato sia stato un vero sollievo per te. Ora sei felice rilassato e tranquillo e non senti più nessun dolore. Ti vedo lassù, nonno, con la tua sigaretta in bocca, guardando i film di Bud Spencer e il tuo Bologna".

Il funerale si terrà domani mattina alle 11 alla camera mortuaria.