Si è spento il sorriso di Elena Pagani. Una vita per la scuola e il mosaico: "Amata da generazioni di studenti"

Elena Pagani è stata un’insegnante di mosaico appassionata e amata. Se n’è andata dopo una malattia l’altro ieri, aveva 61 anni ed era nata ad Alfonsine. Chi l’ha conosciuta ricorda il suo tratto distintivo per eccellenza: gli occhi verdi quasi cangianti, luminosi e sorridenti. Per oltre vent’anni ha insegnato al liceo artistico Nervi Severini di Ravenna, dove ha portato avanti tante battaglie, prima tra tutte quella a difesa della tradizione musiva, di cui conosceva tutti i segreti. Perché prima di essere un’insegnante, del Nervi Severini era stata allieva, seguendo le lezioni dei grandi maestri ravennati, per poi iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Capitava di incontrarla attorno a via Pietro Alighieri, insieme alle sue classi, di ritorno da ‘spedizioni’ nelle basiliche, mentre, insieme ai ragazzi, trasportava pannelli, mosaici, cartoni. Sempre preceduta da risate, chiacchiericcio allegro ed esortazioni a rimanere uniti e a essere veloci. "Era una persona profondamente empatica – ricorda Marcello Landi, storico dirigente scolastico del liceo Artistico e amico da sempre di Elena Pagani con cui ha condiviso mille progetti – capace di entrare in sintonia con le persone subito. Gli studenti l’amavano ed è sempre stata una presenza fondamentale per i colleghi. Aveva mille idee, era stata lei a proporre di fondare un’associazione di ex studenti della scuola per tenere alta l’attenzione sul mosaico e su quello che rappresenta per Ravenna, e così è nato DisORDINE. L’avevo vista da poco: un mesetto fa eravamo andati a farle un saluto a casa".

Aveva un gran senso dell’umorismo, sul suo profilo fb, come presentazione, aveva scritto: ’Insegnante di mosaico repubblicana, doppiamente in estinzione’. E la passione politica per l’Edera l’aveva portata nel 2021 a candidarsi per le Amministrative.

Tanti i progetti che aveva seguito dentro e fuori la scuola. La ricorda anche il dirigente dell’Artistico, Gianluca Dradi, definendola una "colonna portante". "Amata e apprezzata da colleghe e colleghi – osserva – si è ritagliata un posto nel cuore di generazioni di studenti per la sua capacità didattica e la continua disponibilità. A scuola ha portato avanti una miriade di progetti, eseguiti con gli studenti e con la collaborazione della ‘sua’ assistente tecnica Paola. Aperta a un insegnamento sperimentale sia dal punto di vista delle idee, che di tecniche e materiali, ha realizzato copie da mosaici antichi e opere moderne, mosaici di invenzione dedicati a personaggi illustri, come il ritratto di Mazzini donato alla Domus mazziniana di Pisa, o destinati a personalità nazionali, come ad esempio il mosaico donato nel dicembre del 2023 al presidente Sergio Mattarella".

Frutto di un suo progetto è anche il monumento in piazzetta Ragazzini contro il femminicidio, realizzato con i suoi studenti e in collaborazione con Linea Rosa. Lascia due figli e il marito. La famiglia la saluterà in forma privata nel pomeriggio ad Alfonsine.

Annamaria Corrado