Si è spento Luigi Rivola. Pilota e giornalista sportivo

Si è spento a 75 anni Luigi, Gigi, Rivola.

Rivola, faentino (e brisighellese) è stato pilota, ‘collaudatore’, giornalista sportivo fin dal 1973, un punto di riferimento per il mondo del motociclismo.

Nato a Faenza nel 1948, Luigi Rivola si è appassionato prestissimo alla motocicletta e nel 1970 ha iniziato a correre nella 250 del Campionato italiano juniores con la Ducati. È passato poi alla Suzuki (classe 500) e ha corso come pilota ufficiale della Suzuki-Italia. La sua passione per le moto si è unita poi a quella, grande, per il giornalismo: dal 1973 ha iniziato a scrivere di due ruote per il settimanale Moto Sport e da lì è diventato un vero punto di riferimento. In una intrevista al Carlino, di cui è stato anche collaboratore, Luigi Rivola si raccontava così: "Nel 1970, con una Ducati 250, avevo 22 anni e correvo per il Campionato italiano juniores. Si correva nei circuiti cittadini, Modena, Imola, Riccione, Milano Marittima, Cesenatico, si chiamava la Temporada romagnola. Nel ‘72 divenni pilota ufficiale della Suzuki, cilindrata 500. Due anni dopo smisi e cominciai con il giornalismo, salvo un rigurgito nel 1988 quando ottenni quattro record di velocità su pista, a Nardò".

Poi la vita nelle redazioni giornalistiche: "Cominciai con ‘Moto Sport’ – raccontava –, poi con altri fondammo il mensile ‘La moto’, mentre nel 1983 passai a Motosprint diventando caporedattore, fino al ‘96. Quindi ‘Super wheel’, nel 2000 passai al sito internet ‘Motor on line. com’ fondato da Vittorio Merloni e nel 2012 finii la carriera professionale a ‘Due ruote’, rivista cartacea e on line della Domus, l’editore di Quattroruote”. Nel 2021 pubblicò per le edizioni Giorgio Nada-Giunti, un grande lavoro il cui titolo è un inno internazionale per gli appassionati e non solo: ‘Classe 500. La regina del mondiale’.

Amato e apprezzato, Rivola lascia un grande vuoto tra tutti coloro che lo conoscevano e tra tutti i suoi lettori.