Si è spento Mario Bacigalupo. Ex direttore generale della Cassa. Una vita dedicata al mondo bancario

Una vita dedicata al mondo bancario, alla Cassa di Risparmio di Ravenna in particolare, e alla famiglia. Si è spento ieri, alla vigilia dei 90 anni, li avrebbe compiuti domenica 26 ottobre, Mario Bacigalupo, che era nato a Reggio Emilia e lascia la moglie Barbara Spaggiari, le figlie Federica e Chiara e 4 nipoti. Mario Bacigalupo è stato fra i protagonisti della modernizzazione e della forte crescita in autonomia della Cassa di Risparmio di Ravenna fin dal 1979, quando vi entrò come vice direttore generale, dopo una importante esperienza professionale nella Banca Commerciale Italiana. Nel 1987 Bacigalupo venne nominato direttore generale della Cassa di Risparmio di Ravenna, allora presieduta da Sergio Bandini, incarico che ricoprì fino al dicembre 1995 quando concentrò il suo impegno professionale quale segretario generale dell’allora recentemente nata Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. "La scomparsa di Mario Bacigalupo addolora tutto mondo della Cassa di Ravenna - ha dichiarato il presidente Antonio Patuelli – perché, con lui direttore generale, la Cassa scelse le modernizzazioni, innanzitutto tecnologiche fornite dal CSE di Bologna, e si avviò alle strategie di crescita autonoma del proprio dinamico Gruppo bancario. Rimarrà in noi forte il ricordo di Mario Bacigalupo per le sue qualità intellettuali, per il dinamismo professionale e per le sensibilità umane: la Cassa – conclude Patuelli - lo ricorderà adeguatamente".

Così come lo ricorda con grande affetto Guido Sansoni, attualmente consigliere di amministrazione della Fondazione della Cassa di Ravenna, e da sempre in stretta amicizia con Bacigalupo che è stato anche sindaco revisore dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ’Dino Amadori’ di Meldola. "Prima siamo stati insieme nel Rotary di Ravenna e poi abbiamo condiviso la passione per la barca a vela insieme al comune amico Egidio Dal Fiume, luminare dell’oculistica, che si è spento nel 2029". La passione per la vela si abbinava a quella per il tennis. "Ci siano sentiti l’ultima volta due mesi fa – conclude Sansoni – e con lui saluto uno degli amici più cari". Le esequie si terranno domani alle 15 in Duomo.

Giorgio Costa