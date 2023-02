Si è spento Nazario Baldani, storico fornaio

Si è spento nei giorni scorsi Nazario Baldani, storico fornaio di Milano Marittima. Aveva 85 anni e ha dedicato buona parte della sua vita alla sua attività, in viale Milano 9. Erano sue le mani sapienti che creavano pane e pizze dietro alla ’porticina’ dell’attività, quella da cui venivano serviti i clienti durante la notte: il forno Baldani era infatti una tappa fissa per tanti amanti della movida di Milano Marittima, che dopo la serata in discoteca si mettevano in fila per comprare bomboloni, panini e pizzette. "Io vendevo i prodotti e lui li faceva – ricorda la figlia Alessandra – ed è stato così per tantissimi anni. Ho iniziato a lavorare con lui in terza media e sono rimasta al suo fianco fino alla fine. Di persone ne venivano tantissime, ricordo anche alcuni personaggi famosi come Renato Zero o Edoardo Bennato. Mio padre iniziò a tenere aperto di notte negli anni ’80, all’inizio veniva qualcuno ogni tanto. Poi la cosa esplose e dalle 23 alle 5 c’era perennemente la fila. La gente litigava anche in modo violento se qualcuno rubava il posto in coda". La storia del forno Baldani è iniziata in realtà verso la fine degli anni ’50, da...