Si è spento Primo Ricci Maccarini Una vita dedicata alla cucina

Una vita dedicata alla cucina, ai sapori, ai profumi, quella di Primo Ricci Maccarini, maestro di cucina di Sant’Alberto morto sabato a 82 anni. Per oltre 50 anni ha lavorato negli hotel e nei ristoranti più prestigiosi del mondo, come l’Ariston di Sanremo, il Grand Hotel di St. Moritz, il Moulin Rouge di Parigi, il Cristallo di Cortina, l’Excelsior di Venezia. Non solo, è stato al servizio della regina Elisabetta II d’Inghilterra e ha imparato il mestiere da celebrità come Gualtiero Marchesi, Carnacina, Bocuse. Con grande naturalezza raccontava di quando aveva realizzato per Versace la torta per il compleanno di Madonna, o delle cene per lady Diana. Ma non nascondeva la fatica e la dedizione necessarie per riuscire in un mestiere come il suo, che ha sempre amato e coltivato con tenacia e umiltà, nonostante gli straordinari riconoscimenti ottenuti. Aveva girato il mondo per il suo lavoro, ma era rimasto legato alla sua Romagna, da diversi anni era tornato a casa, ad Alfonsine, per aiutare i figli Andrea e Laura nella gestione del ristorante ‘Le Spighe ... Non solo piadine’. "A distanza di decenni – racconta il figlio Andrea – venivano da noi clienti che ricordavamo ancora i profumi e i sapori di quando mio padre aveva il locale a Milano Marittima. Ha fatto questo lavoro con amore e impegno, aveva una profonda cultura della cucina e raccontava con orgoglio di aver fatto vivere alle persone una vera e propria esperienza". In queste ore lo ha ricordato anche Pier Antonio Bonvicini, del Gran Premio internazionale della ristorazione, definendolo "maestro di cucina di caratura internazionale, chef acclamato e pluripremiato", capace di realizzare "piatti straordinari, e straordinarie ‘sono state le sue esperienze e la sua vita". "Aveva un sogno – conclude il figlio –: realizzare nella nostra casa di Alfonsine un room&breakfast di qualità. Cercheremo di esaudire questo suo ultimo desiderio". Il feretro partirà oggi alle 16 dalla camera mortuaria di Alfonsine per passare davanti al locale, quindi si fermerà al Santuario della Madonna del Bosco per arrivare al cimitero di Sant’Alberto.

a.cor.