Si è spento Vittorio Pranzini. Dirigente impegnato nella scuola ed esponente dello scoutismo

A 83 anni, nella notte tra mercoledì e giovedì, è morto dopo una lunga malattia Vittorio Pranzini. Dal 1973 ai primi anni 2000 aveva lavorato in Comune, diventandone dirigente. Autore di pubblicazioni su Ravenna e sulla scuola, in particolare sugli obblighi educativi delle istituzioni, era da sempre impegnato nello scoutismo e ne era stato un esponente di primo piano. Dopo gli studi universitari in Pedagogia a Bologna era stato chiamato, non ancora trentenne, a dirigere il carcere minorile Beccaria di Milano negli anni Settanta. Durante la sua esperienza come dirigente comunale aveva sempre mantenuto i contatti con il mondo universitario, con docenze a Bologna e Modena. Aveva ricoperto incarichi regionali e nazionali nell’Agesci; era stato responsabile editoriale della casa editrice Fiordaliso di Roma e presidente del Centro studi e documentazione Mazza di Genova, che contiene l’archivio scout più importante d’Europa. Nel 2022, alla Biblioteca Classense, aveva curato, in occasione del centenario dello scoutismo a Ravenna, la mostra ‘Sulle tracce degli scout. Il ’Grande gioco’ nelle collezioni di Vittorio Pranzini, Eugenio Garavini, Carlo Muratori e nelle raccolte classensi’.

Tra coloro che lo ricordano c’è Giannantonio Mingozzi, che lo ha avuto al fianco come primo collaboratore in Municipio ed in Provincia. "È stato – sottolinea – tra i protagonisti più impegnati della nascita e della crescita della presenza universitaria a Ravenna, profondo conoscitore dei sistema scolastico in tutti i suoi aspetti, dai nidi alle superiori, e dirigente dalle tante risorse per un complesso piuttosto complicato come l’insieme delle scuole pubbliche a Ravenna".

E aggiunge: "Vittorio non si è mai arreso di fronte alle difficoltà che poneva la crescita demografica negli anni ‘80 né di fronte al calo delle nascite del decennio successivo e la sua costanza è stato un esempio per il personale educativo e di sostegno".

Esprime il suo cordoglio anche il sindaco Michele de Pascale: "Apprendo con dispiacere della scomparsa di Vittorio Pranzini. La sua dedizione e il suo impegno nel mondo scout e al servizio delle istituzioni, nel ruolo di dirigente all’istruzione del Comune di Ravenna e di vicepresidente del Mar, uniti alla sua passione per l’educazione con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni delle giovani generazioni, lasciano un segno importante nella comunità ravennate. Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze e un affettuoso messaggio di vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".

Vittorio Pranzini lascia la moglie Chiara e i figli Elisa, Jacopo e Niccolò. Fino a questa mattina la salma verrà esposta alla camera mortuaria dell’Ospedale di Ravenna; i funerali si terranno domani, alle 15, nella chiesa di San Pietro in Vincoli.