Appuntamento per tutta la famiglia – e occasione per celebrare l’arrivo del Carnevale, quello in programma a Brisighella oggi alle 15 alla Sala Polivalente Cicognani (viale Pascoli 1), con un concerto che segna il ritorno dell’Orchestra Corelli dopo il successo della Stagione musicale ospitata in città nei mesi scorsi. Per farlo si è scelto lo spettacolo ’Il Carnevale degli Animali’, produzione originale LaCorelli 2015 su drammaturgia e messinscena di Simone Marzocchi ispirata alla celebre pièce del compositore francese Camille Saint Saëns. Lo spettacolo sarà portato in scena da Marco Montanari, tra i fondatori e leader dell’Associazione

culturale “Galla & Teo” di Ravenna. Biglietteria: Intero 5 euro; Under 11 e disabili: ingresso gratuito. Informazioni: 3396249299.