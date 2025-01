Si ferma il Bagnacavallo. Savarna capolista in solitaria

Si divide la coppia di testa, nel girone G di Prima Categoria. Infatti, il Bagnacavallo pareggia 1-1 solo nel finale – con Ndiaye – il gol iniziale di Savitskyy dell’arrembante San Pancrazio mentre il Savarna vince 3-1 in casa del Carpena, rimontando il gol al 5’ di Maltoni per i forlivesi: i ravennati pareggiano dopo appena 5’ con Valli e raddoppiano con Mordini prima della fine del primo tempo e nel finale segnano la terza rete con Otoe che segna il 9º gol stagionale diventando il miglior marcatore della squadra, nuovamente capolista solitaria.

In lotta con il Santa Sofia per un posto al sole dei playoff anche il Real Fusignano, fermato sul pari (1-1) dal San Vittore nel big match di giornata: al sesto gol di David Tunde a inizio ripresa, risponde Marco Lucchi a 15’ dal termine. Perde 2-4 in casa il Savio di Pedrelli proprio contro l’arrembante Santa Sofia e si ritrova in zona playout: dopo il pari dei primi 30’ (a Ferrari risponde Bandini del Savio) si scatena il capocannoniere del campionato Karim Campacci che segna una tripletta (e arriva a 15 gol nel torneo) portando i forlivesi sul 4-1, prima del gol di Benini su rigore.

Nell’anticipo del sabato buon punto del Marina in casa del Fosso Ghiaia: uno 0-0 che non avvicina, però, gli adriatici alla salvezza, visto che restano ultimo con 8 punti di ritardo dall’Only Sport Alfonsine, penultimo, sconfitto 1-0 in casa del Vecchiazzano con il gol di Ruffino dopo 8’ del secondo tempo. Nel girone F il Cotignola regola 1-0 il Reno Molinella e torna il zona playoff: decisiva la rete di Martino al 22’ del primo tempo. La Virtus Faenza, invece, cade 0-1 con la Dozzese per il gol al 13’ di Xhyra: così la salvezza diretta è sempre più lontana, 6 punti più in alto, i 19 della Libertas Castel San Pietro. In Seconda Categoria, invece, questa sera (ore 20,30) si recupera Stella Azzurra-San Rocco big match del girone M.

Ugo Bentivogli