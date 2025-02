Si ferma il Faenza Basket Project. Dodicesimo sigillo di fila per il Capra team

Il Faenza basket project si ferma in casa del Fiore Basket Valdarda, caduta 46-60 a causa di un ultimo quarto negativo nel quale segna soltanto cinque punti. Sabato le faentine ospiteranno alle 18 la Nuova Virtus Cesena.

Il tabellino di Faenza: Panzavolta 2, Babini 7, Cavina, Cavassi 4, Ceroni 3, Mazzoni, Minguzzi 3, Scekic 20, Rotaru, Onyekwere, Bernabè, Ciuffoli E. All.: Leonardi

Classifica: Cavezzo 36; Puianello 30; Valdarda 28; Piumazzo 26; Castel San Pietro* e Rimini 24; Cesena 20; Valtarese e San Lazzaro 18; Faenza 16; Scandiano e Fidenza* 14; Castello d’Argile 8; Parma 6; Ferrara 4; Forlì 0. * gare in meno.

C Femminile. Il Capra Team Ravenna (nella foto) mantiene l’imbattibilità vincendo la dodicesima partita consecutiva, ipotecando il primo posto. Le ravennati superano 54-43 il Sunrise Rimini. Vince anche l’Hakuna Matata San Pietro in Campiano, seconda in classifica, battendo 74-48 il Cmp Bologna. Domani alle 20.45 a San Pietro in Campiano si giocherà il derby tra Hakuna Matata e Capra.

Il tabellino di Ravenna: Pochayivska, Maioli 9, Pieraccini 11, Sampieri 5, Ragghianti, Rossi 2, Pirazzini 5, Dasara, Balella 3, Calabrese 2, Sabbatani 13, Shlyakhtur 4. All.: Lisoni

Il tabellino di San Pietro in Campiano: Bandini 18, Chiabotto 20, Giunchi 15, Morsiani 14, Spinelli 3, Cabiddu 2, Porzio 2, Balducci, Camporesi. All.: Cedrini.