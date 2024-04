Si festeggia la giornata del mare

Domani Ravenna festeggia la Giornata del mare e della cultura marinara. L’evento ha lo scopo di avvicinare la conoscenza della cultura e delle tradizioni marinare

e, più in generale, il mondo produttivo, economico, ambientale, culturale, scientifico e sportivo che ruota intorno alla risorsa “mare” e che da questa trae la propria ragione d’essere. Domani, innanzitutto, in accordo con la Capitaneria di Porto e l’Autorità di sistema portuale, il servizio mobilità e viabilità del Comune, è stato istituito per domani mattina, dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 13.45 alle 14.15, il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, per consentire il passaggio delle imbarcazioni che partecipano alla Giornata nazionale del mare e della cultura marinara. Quanto alla manifestazione, i dirigenti, i docenti, gli studenti e la cittadinanza sono invitati all’evento che si svolgerà in Darsena di Città, nella banchina antistante il Comando della

“Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna - Guardia Costiera”, in via Antico Squero 5.

Sarà una mattinata (dalle 9.30 alle 13.30) durante la quale gli studenti saranno intrattenuti dai rappresentanti della realtà marittima

ravennate e potranno ascoltare racconti e assistere ad attività, all’insegna della curiosità

di scoprire un mondo di grande fascino al quale sempre più si lega la città di Ravenna.