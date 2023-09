Si fingono venditori ed entrano in casa. Anziana ostaggio dei rapinatori

Una tranquilla mattinata, trascorsa come tante altre tra spesa e chiacchiere da un’anziana e dalla giovane nipote, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Due malviventi, più un palo ad aspettarli nell’auto a bordo della quale sono poi fuggiti, hanno messo in atto una rapina, razziando monili e denaro che hanno trovato all’interno della casa dove abita l’anziana, trattenuta con la forza, prima di fare perdere le loro tracce. Gli uomini del Commissariato di Faenza indagano sull’inquietante episodio, avvenuto sabato scorso a Celle dove da giorni non si parla d’altro.

È mattina quando nonna e nipote, una settantina di anni la prima e una ventina la seconda, sono impegnate nella spesa della settimana al supermercato. Al ritorno a casa dell’anziana, in via Ospitalacci a Celle, mentre le due donne stanno scaricando la spesa, notano un’auto scura parcheggiata sulla strada con a bordo tre uomini. Subito non ci fanno molto caso ma poi due dei tre scendono dalla vettura e avvicinano le due donne, farfugliando di un’ipotetica vendita, non è chiaro di cosa. La nipote li allontana, poi saluta la nonna e torna a casa, a pochi chilometri di distanza. Intanto i tre sembrano seguire la nipote ma poi tornano indietro. Sono diretti di nuovo a casa della nonna dove due di loro riescono a farsi aprire la porta ed entrare. Una volta all’interno dell’abitazione, mentre uno trattiene l’anziana con la forza, l’altro razzia tutto quello che può, dai monili preziosi al denaro (ancora da quantificare il bottino, ndr). Poi scappano, a bordo dell’auto scura, guidata dal complice che fa da palo.

L’anziana, sotto choc, allerta la polizia che arriva prontamente sul posto con le Volanti del Commissariato di Faenza. Subito scatta la caccia a tre uomini: l’anziana, che li ha visti in faccia (erano a volto scoperto, ndr), li ha descritti come giovani dell’Est Europa, a bordo di un’auto scura. Altro non si sa se non che hanno trasformato una mattinata tranquilla mattinata di fine settembre in un incubo per l’anziana e la nipote, terrorizzate dall’accaduto.

Milena Montefiori