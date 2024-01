Si giocano due anticipi

Torna in campo la Prima Categoria con gli anticipi del sabato. A sfidarsi alle 15 al ’Vaienti’ di Fosso Ghiaia, la formazione locale e i cesenati del San Vittore che insidiano il primato del Frugesport, in vetta con 2 punti proprio sul San Vittore e il Savio. Dunque, domani, quando scenderà in campo a Modigliana, la capolista – già vittoriosa 12 volte in stagione – saprà già il risultato di una delle due rivali, Il Savio, invece, sarà impegnato tra le mura amiche nel derby col Santagata Sport che sta lottando per evitare l’ultimo posto, quello che costerebbe la retrocessione diretta. Peraltro una zona calda che coinvolge solo formazioni ravennati: all’ultimo posto con 9 punti il Real Fusignano preceduta di una lunghezza da Santagata Sport e, soprattutto, Polisportiva 2000, avversaria domani dei neroverdi.

L’altra bizantina in zona playout è l’Azzurra Romagna che cerca punti salvezza contro il Meldola. Nel girone E partita chiave per la Virtus Faenza. Infatti i biancoverdi ospitano il Tozzona Pedagna, terzo in classifica con 6 punti in più dei manfredi, quinti (con Basca e Ceretolese) ma al momento virtualmente fuori dalla zona playoff, visto il distacco di oltre 7 punti – sono 8 attualmente – con il San Benedetto Val di Sambro, secondo.

Programma 17ª giornata (ore 14.30). Girone G: F. Ghiaia-S. Vittore (ore 15). Domani: Pol. 2000-R. Fusignano, A. Romagna-Meldola, Carpena-Edelweiss, Modigliana-Frugesport, S. Sofia-Pianta, Savarna-Sp. Predappio, Savio-Santagata Sport. Classifica: Frugesport 37; S. Vittore, Savio 35; Edelweiss 32; Pianta 31; Modigliana 26; Carpena 25; Savarna 24; Meldola 22; S. Sofia 20; Sp. Predappio 19; A. Romagna 13; F. Ghiaia 12; Pol. 2000, Santagata Sport 10; R. Fusignano 9.

Girone E: Petroniano-Ceretolese (ore 15). Domani: Basca-C. S. Pietro, C. del Rio-Valsetta, Dozzese-R. Casalecchio, Porretta-La Dozza, S. Benedetto-S. Imolese, Utd. Montefredente-Pontevecchio, Virtus Faenza-T. Pedagna. Classifica: Petroniano 37; S. Benedetto 32; T. Pedagna 30; Valsetta 27; Basca, Ceretolese, Virtus Faenza 24; La Dozza 23; Dozzese 22; Pontevecchio, C. S. Pietro 19; S. Imolese, R. Casalecchio 18; C. del Rio 15; Utd. Montefredente 13; Porretta 3.

u.b.