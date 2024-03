"Sì, ho pensato di candidarmi sindaco"

Gianni Grandu, attuale presidente del consiglio comunale - che nel 2019 partecipò alle primarie con Massimo Medri, che poi le vinse – resta in politica. Capolista della lista civica ‘Per Cervia’, Grandu sosterrà Mattia Missiroli alle elezioni di giugno. Grandu perché la scelta di restare in politica?

"Per me è sempre stata una passione sociale impegnarmi in politica. La mia scelta di ripropormi viene dal basso, dalle persone, cittadini, imprenditori, associazioni che in più occasioni mi hanno incoraggiato e chiesto di continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità. Questa è la più importante gratificazione che rimane dopo anni di disponibilità e impegno, l’impegno che ti viene riconosciuto. Quando ripeto la cosa viene dal basso ha una forza dirompente".

Con la sua civica sosterrà il candidato per Pd Mattia Missiroli. Ha pensato per un attimo di provare a correre da solo?

"Ovviamente si, ci ho pensato soprattutto per la forte sollecitazione di provare a correre come sindaco che mi arrivava da molti mondi della città di Cervia e soprattutto da numerosissime persone comuni, che evidentemente mi riconoscono come idoneo al rappresentarli, immagino, per il mio essere costantemente ’persona al servizio della comunità’. Le garantisco che la spinta è stata davvero molto importante. Credo però di aver fatto la scelta più saggia e consapevole, quella di sostenere un candidato giovane come Mattia con tanta energia ed idee per la città, che mi convince, che si colloca nel centro sinistra, e con il quale, in caso di vittoria, immagino si possano trovare buone collaborazioni, mettendo insieme competenze, esperienza, rinnovato impulso all’azione amministrativa di cui vi è bisogno per pianificare strategie di sviluppo della città". Quali sono i temi per lei strategici per la città?

"Per me la centralità della persona e il bene comune sono i pilastri centrali del nostro impegno. La salvaguardia dell’ambiente, le infrastrutture orientate al green, la viabilità, i vari tipi di turisti da intercettare, la protezione civile ed in generale tutte le azioni di sviluppo orientate a proporre stili di vita sani ed in armonia con la natura, nel rispetto della comunità cittadina. Si tratta di una visione della città sulla quale è possibile anche rinnovare le strategie di incoming turistico in quanto costituisce un modo di ’pensare la città in qualità’".

Lei fa parte di una alleanza. Quale sarà il suo contributo all’interno del campo largo?

"Intanto sono onorato di essere stato scelto quale capolista civico di un progetto complesso, che guarda ad un campo largo riformista ed europeista, orientato allo sviluppo del territorio, e che ha messo insieme persone e idee, donne e uomini. Tutti i partecipanti al progetto hanno competenze e conoscenze complementari tra loro, e hanno mostrato una grande disponibilità (non affatto scontata) a voler contribuire al progetto per il bene della città".

Qualche idea programmatica?

"Il progetto prende le sue direttrici di sviluppo dalle diverse e complementari identità di fondazione. Ci riferiamo in particolare alla città del sale, alla città giardino del Palanti, alla città delle colonie di Pinarella e Tagliata, alla città rurale ed artigiana con la valorizzazione e tutela della qualità della vita anche nel forese. Inoltre vogliamo porre attenzione ai temi della sicurezza e legalità, attività economiche e aree artigianali produttive, cultura, turismo, sport. Sono tante le cose che abbiamo in animo di realizzare, non tutto e subito ma con una pianificazione nel breve e medi periodo".

Ilaria Bedeschi